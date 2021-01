Ab Donnerstag: Experten rechnen mit Hochwasser auch auf der Ostalb

Hochwasser in Sicht: Regen, milde Temperaturen und Schneeschmelze lassen Pegelstände in Nord- und Ostwürttemberg steigen.

Ostalbkreis. Wie die Hochwasservorhersagezentrale am Mittwoch in einem Lagebericht vermeldet, erwarten die Experten im Verlauf von Mittwoch auf Donnerstag und dann weiter bis Samstag einen deutlichen Temperaturanstieg in Verbindung mit ergiebigen Regenniederschlägen und starkem Tauwetter bis in die Hochlagen des Schwarzwaldes, der Schwäbischen Alb sowie in Oberschwaben und im Allgäu.

Daher ist in kleineren und mittleren Flüssen in der Südhälfte des Landes, deren Einzugsgebiete von der Schneeschmelze und dem Tauwetter betroffen sind, mit raschen Wasserstandsanstiegen zu rechnen. Dort werden gemäß aktuellen Modellberechnungen an zahlreichen Pegeln Hochwasser im Bereich von 2- bis 10-jährlichen Ereignissen vorhergesagt, an einzelnen Pegeln auch darüber.

Die Schwäbische Post und Gmünder Tagepost hält die Pegelstände die Woche über im Blick. Bei neuen Entwicklungen informieren wir Sie fortlaufend. mbu