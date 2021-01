Spitzfindiger Thomas

Geistliches Wort in der Coronakrise

Im Namenstagkalender ist unter dem heutigen Datum der Name Thomas von Aquin zu finden. Welch unbeirrbarer Sucher und spitzfindiger Antwortengeber war doch dieser bedeutende Theologe und Philosoph des Mittelalters! Unzählige – auch nichttheologische – Fragen hat er in vielen Lehrwerken beantwortet.

Welche Antworten würde der glasklare Denker, für den Glaube und Vernunft untrennbar zusammengehören, aktuell geben? Vor allem, zu welchen Erkenntnissen in seiner Auseinandersetzung mit der Wahrheit käme er heute? Kannte er auch die Verzweiflung, bei der Suche nach Wahrheit immer wieder an den vielen Wahrheiten zu scheitern? War es für ihn einfacher, die „Wahrheit“ zu definieren, in Zeiten, als weder der Buchdruck, geschweige denn das Internet und die Social Media erfunden waren? Vermutlich bliebe er auch hier unbeirrbar: Wahrheit ist nicht etwas, sondern jemand, der die Menschen liebt und den die Menschen lieben können. Wenn das wahr ist, …

Ansgar Baumann

Landpastoral Schönenberg