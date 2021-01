Schlicher rückt nach

Ellwangen. Für den zum Bürgermeister von Schechingen gewählten Gemeinderat Stefan Jenninger rückt Christoph Schlicher in den Rat Adelmannsfelden nach. Bürgermeister Edwin Hahn vereidigte Schlicher, der aufgrund des Wahlergebnisses von 2019 als zweiter Nachrücker vorgesehen war. Schlicher übernimmt zudem die durch Jenningers Ausscheiden vakant gewordene Position als stellvertretendes Gemeinderatsmitglied Adelmannsfeldens in der vereinbarten Verwaltungsgesellschaft Ellwangen, in der die Fortschreibung des Flächennutzungsplans ansteht. Hierfür wurde er vom Gemeinderat einstimmig gewählt.