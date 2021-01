Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.30 Uhr: Im Kampf gegen Corona hat sich die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann dafür ausgesprochen, Lehrer und Erzieher früher zu impfen. Mit ihrem Vorschlag steht sie in der Landesregierung bislang alleine da. Das meldet der SWR.

Am gestrigen Mittwoch sollte eigentlich eine Entscheidung der Landesregierung zur Öffnung von Kindertagesstätten und Grundschulen verkündet werden. Das geplante Pressestatement von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist kurzfristig entfallen und verschoben worden. Grund dafür sei das Auftreten einer mutierten Virusvariante in einer Freiburger Kindertagesstätte. Wie es an Aalener Kitas weitergeht, können Sie in diesem Artikel nachlesen.

6.18 Uhr: Für Fans der weißen Pracht heißt es nun (vorerst) Abschied nehmen - denn es gibt Tauwetter. Am Donnerstag fällt auf der Ostalb teils kräftiger Regen, dazu weht auch ein starker bis stürmischer Wind mit Spitzenböen bis 70, örtlich sogar 80 Kilometer pro Stunde. Mehr zum Ostalbwetter gibt's in Tim Abramowskis Wetterblog. Zudem besteht an diesem Donnertag Hochwassergefahr. Davor warnt die Hochwasservorhersagezentrale.

6.06 Uhr: Auch die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg meldet derzeit keine Unfälle auf den Straßen der Ostalb. Einzige Staumeldung in dieser Stunde findet sich auf der B 19 in Oberkochen in Richtung Königsbronn. Planen Sie dort etwas mehr Fahrzeit ein.

6.02 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet für die nächste Stunde keine Ausfälle oder Verzögerungen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.