Unfall auf der B19 bei Herbrechtingen

Herbrechtingen. Wie die Polizei Ulm am Donnerstagnachmittag meldet, hat sich auf der Bundesstraße 19 Aalen - Giengen an der Brenz in Höhe Herbrechtingen ein Unfall ereignet. Die Unfallaufnahme läuft auf beiden Richtungsfahrbahnen. Es kommt zu mehrfach kurzfristigen Sperrungen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. mbu