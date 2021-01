Zufahrt zur Werkstatt an der Hochbrücke wird gesperrt

Bauarbeiten Noch in dieser Woche sollen nach einer Mitteilung der Stadt erste Vorarbeiten für die Rad- und Fußgängerunterführung an der Ostrampe der Hochbrücke und der Kettelerstraße beginnen. Es geht um Verlegungen von Leitungen. Daher werde die Zufahrt in der Alten Heidenheimer Straße zur Werkstatt an der Hochbrücke und den dort befindlichen Parkplätzen für den Verkehr bis Freitag, 26. Februar, voll gesperrt. Der Verkehr zur Werkstatt an der Hochbrücke und den dort befindlichen Parkplätzen wird über einen in der Nähe liegenden Privatparkplatz umgeleitet. Foto: hag