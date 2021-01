Corona: Hohe Infektionszahlen in Ellwangen

Pandemie Coronaausbruch in Pflegeheim lässt Infektionszahlen in Ellwangen in die Höhe steigen.

Ellwangen. Oberbürgermeister Michael Dambacher informierte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend darüber, dass aktuell 73 Personen in Ellwangen mit Corona infiziert seien, fast so viele wie in Aalen. Hotspot ist unter anderem das Pflegeheim Rötlenmühle, wo bislang 25 Bewohner und 17 Beschäftigte positiv getestet wurden. In dem Heim sind neben Senioren auch psychisch kranke Menschen untergebracht. Der Altersdurchschnitt liegt deutlich unter dem in gewöhnlichen Seniorenheimen.