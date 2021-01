Jan Langfeldt ist neuer Pfarrer in der Aalener Weststadt

Wahl Die Pfarrstelle Aalen West der evangelischen Kirchengemeinde Aalen hat einen neuen Pfarrer: Jan B. Langfeldt. Der 35-jährige Theologe wurde am Freitagabend auf die Pfarrstelle gewählt, zu der das Hüttfeld und ein Teil von Unterrombach zählen. „Ich freue mich riesig, dass ich diese Stelle antreten darf“, sagte Langfeldt nach seiner Wahl, die wegen der Corona-Pandemie nicht wie üblich in Form einer Präsenzwahl, sondern schriftlich durch die Kirchengemeinderäte erfolgte. Langfeldt folgt damit im Amt auf Pfarrer Marco Frey, der im Februar vergangenen Jahres nach Oberkochen an die Versöhnungskirche gewechselt ist. Pfarrer Jan Langfeldt ist seit November 2018 Seelsorger am Ostalbklinikum. Dekan Ralf Drescher gratulierte Langfeldt und zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden. Im Bild (v.l.): Dekan Ralf Drescher, Pfarrer Bernhard Richter, der neu gewählte Pfarrer Jan Langfeldt, Laienvorsitzender des Kirchengemeinderats Thomas Hiesinger, Kirchengemeinderätin Sabine Weinbrenner und Kirchenpfleger Harald Schweikert. Foto: privat