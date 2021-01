Großbrand im Landkreis Heidenheim: Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen zu schließen

Sontheim an der Brenz-Bergenweiler. Wie die Polizei am Sonntagmorgen gegen 06.40 Uhr meldet, brennt im Ortsteil Bergenweiler ein landwirtschaftliches Anwesen. Wie die Nachrichtenagentur onw-images meldet, steht eine landwirtschaftliche Maschinenhalle in Vollbrand. Auch ein Wohnhaus ist vom Feuer betroffen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages. mbu