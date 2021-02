Im Laufe des Tages wird es erneut nass

Am Dienstag ist es auf der Ostalb erst noch länger trocken - ab Mittag/spätestens am frühen Nachmittag wird es aber erneut nass. Die Spitzenwerte liegen bei 6 bis 10 Grad. 6 Grad gibts in Neresheim, 7 in Bopfingen, 8 in Ellwangen, 9 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 10 Grad. In der Nacht zu Mittwoch fällt noch etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 5 Grad. Am Mittwoch tagsüber bleibt uns das wechselhafte Wetter erhalten - es kann immer wieder mal regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 11 Grad. Am Donnerstag wird es vorübergehend etwas trockener - es sind nur einzelne Schauer unterwegs.