Essensausgabe an der Sängerhalle startet

Aalen-Wasseralfingen. 100 Essen stehen an diesem Montag in der Sängerhalle bereit: Es ist die erste Essensausgabe der „Vesperkirche zum Mitnehmen“. Im Nebenraum des katholischen Gemeindezentrums packen Gertraud Ostertag und Ute Küstner eine Dose mit Schaschlik, ein Päckchen Reis, einen Apfel und einen Bibelkeks in je eine Tüte. Ein kurzer geistlicher Impuls obendrauf. Alles für 1,50 Euro und alles corona-konform. „In diesem Monat gibt’s bei uns montags, mittwochs und freitags, immer von 11.30 bis 13.30 Uhr, eine warme Mahlzeit“, sagt Pfarrer Uwe Quast.