Den Durst auf Gott wecken

Geistliches Wort in der Coronakrise

„Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden.“

Das Fest-Evangelium nach Lukas erzählt heute, am 2. Februar, die Darstellung Jesu 40 Tage nach der Geburt und betrachtet die Gestalt Simeons, dieses alten Mannes, der sein ganzes Leben mit Hoffnung und Zuversicht in die Verheißung verbracht hat, „er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe“. Simeon verkündet als Mann des Glaubens mit Begeisterung und Weisheit nicht einen schmerzlichen Abschied vom Leben, sondern einen Dank an den Erretter der Welt.

Möge das Leben so vieler Gläubiger, die bis zum Ende geliebt haben, in uns den Durst wecken, am Ende unserer Tage Gott zu sehen.



Pater Albert Knebel, OSB, Konventualprior der Abtei Neresheim