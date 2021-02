Es fällt häufig Regen - dazu ist es sehr windig

Auch der Mittwoch wird ein wechselhafter Tag auf der Ostalb. Es fällt häufig Regen, dazu ist es weiterhin sehr windig bis stürmisch mit Böen bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 11 Grad. 8 Grad gibt’s in Neresheim, 9 in Bopfingen, 10 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 11 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis 3 Grad. Am Donnerstag tagsüber wird es vorübergehend trockener. Es dominieren zwar weiterhin die Wolken, Regenschauer sind aber so gut wie ausgeschlossen. Die Höchsttemperatur liegt bei 11 Grad. Am Freitag fällt immer wieder mal Regen, maximal 11 Grad. Der erste Trend fürs Wochenende: Es sind viele Wolken unterwegs und speziell am Sonntag kann es auch mal regnen. Die Spitzenwerte liegen weiterhin im zweistelligen Bereich. Eine schnelle Rückkehr des Winters ist derzeit überhaupt nicht in Sicht.