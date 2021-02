Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.30 Uhr: Wie das Landratsamt auf Nachfrage bestätigt, gab es vergangenen Sonntag einen Fehler bei der Übertragung der Coronazahlen. 67 Fälle wurden bei den Genesenen, welche aus der Isolation entlassen wurden zu viel eingetragen. „Am Sonntag hätten es statt der genannten „Aktiven Fälle“ von 434 eigentlich 501 sein müssen und „Entisolierte / Genesene“ hätten es 8.142 statt der veröffentlichten 8.209 sein sollen“, so Susanne Dietterle, Pressesprecherin des Landratsamts Ostalb. Hir haben wir die Zahlen im Überblick.

6.15 Uhr: Ein Blick auf die Bahnhofstafeln: Der IC 2061 Schwäbisch Gmünd (6.42 Uhr) über Aalen (6.59 Uhr) und Ellwangen (7.09 Uhr) in Richtung Nürnberg verspätet sich aktuell um 20 Minuten. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug, meldet die Deutsche Bahn.

6.05 Uhr: Keine Staus oder Behinderungen meldet die Straßenverkehrszentrale zur aktuellen Stunde für den Ostalbkreis. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6.02 Uhr: Achtung: Der Deutsche Wetterdinest meldet eine amtliche Warunung vor schweren Sturmböen in Schwäbisch Gmünd. Es treten oberhalb von 600 m schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h und 90 km/h aus südwestlicher Richtung auf. Lassen Sie sich nicht wegwehen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.