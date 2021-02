OB-Wahl: Thilo Rentschler tritt nicht mehr an

Aalen. Der Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler tritt bei der nächsten OB-Wahl im Juli nicht mehr an. Das sagte er im Gespräch mit der SchwäPo am Mittwoch. Noch im September des vergangenen Jahres hatte sich Rentschler durchaus positiv im Hinblick auf seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit geäußert. Allerdings gab es in den jüngsten Sitzungen des Gemeinderates immer wieder intensive Querelen mit Teilen des Gremiums. Oft war es um Verfahrensfragen gegangen.

Thilo Rentschler war im Jahr 2013 für die Dauer von acht Jahren zum Oberbürgermeister der Stadt Aalen gewählt worden. Der SPD-Mann hatte sich damals im zweiten Wahlgang gegen seinen Mitbewerber von der CDU, Dr. Frank Baßler durchgesetzt. Rentschler stammt aus Nellingen auf den Fildern, ist verheiratet und hat drei Kinder. Seit 2014 ist er Mitglied der SPD-Fraktion des Kreistags im Ostalbkreis. Zudem hat er viele Ehrenämter inne, ist Vorsitzender der Stiftung Schloss Fachsenfeld, Vorsitzender des Vereins Deutsche Limesstraße und der Erlebnisregion Schwäbische Alb.

Thilo Rentschler soll neuer Hauptgeschäftsführer der IHK werden

Präsidium schlägt den Aalener Oberbürgermeister einstimmig zur Wahl vor

Nach sorgfältiger Sichtung und Prüfung aller Bewerbungen wird das Präsidium der IHK Ostwürttemberg den derzeit noch amtierenden Oberbürgermeister der Stadt Aalen, Thilo Rentschler, der Vollversammlung zur Wahl am 11. Februar 2021 vorschlagen. Darüber informiert die IHK Ostwürttemberg in einer Pressemitteilung. Rentschlers achtjährige Amtszeit in der größten Stadt der Region endet im September dieses Jahres. Die hervorragenden regionalen Kenntnisse Rentschlers, seine auch über die Grenzen der Region hinausreichende Vernetzung in Wirtschaft, Politik und allen gesellschaftlichen Bereichen haben Rentschler nach Aussage von IHK-Präsident Markus Maier in besonderer Weise für dieses Amt prädestiniert. Hinzu komme neben seiner fundierten kommunalpolitischen Erfahrung auch sein beruflicher Werdegang, der eine jahrzehntelange, erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit in der Wirtschaft einschließt. Die Berufung steht noch unter dem Vorbehalt der Wahl durch die gewählten Vertreter der Vollversammlung. Die Sitzung wird am 11. Februar 2021 stattfinden. Rentschler soll der einzige Kandidat sein, den das Präsidium für die Wahl nominiert, heißt es in der Mitteilung.