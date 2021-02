Wo der „Schnapper am See“ Spaziergänger beobachtet

Freizeit Noch ist Winter. Mit Schnee – oder Regen wie in unserer Region. Außer Spaziergänger ist am Bucher Stausee niemand unterwegs. So wartet auch der Spielplatz mit dem Holzspielgerät „der Schnapper vom See“ (im Bild) auf kreative Kinder und Erwachsene, die das Angebot auf dem Areal am westlichen Seeufer nutzen. Die Wetteraussichten bleiben übrigens laut Experten bis zum Wochenende eher trübe. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad; die Tiefsttemperaturen bewegen sich bis Samstag zwischen 6 und 10 Grad. aki/Foto: opo