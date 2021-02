Es wird etwas freundlicher

Am Donnerstag ist der kräftige Regen auf der Ostalb kein großes Thema mehr, im Gegenteil: Es wird sogar recht freundlich. Es wechseln sich viele Wolken und etwas Sonne ab – der ein oder andere kurze Regenschauer ist aber dennoch nicht ganz ausgeschlossen. Die Spitzenwerte liegen bei 8 bis 11 Grad. 8 Grad gibt’s in Neresheim, 9 in Bopfingen, 10 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 11 Grad. Der starke Wind lässt auch wieder nach. In der Nacht zu Freitag fällt ab und zu etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis 4 Grad. Am Freitag sind viele Wolken unterwegs, speziell am Morgen kann es auch noch etwas regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 12 Grad. Am Samstag wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab, maximal 13 Grad. Am Sonntag wird es schon wieder unbeständiger. Dazu gehen die Temperaturen etwas zurück.