Wofür Schwäbisch Gmünd in diesem Jahr Geld ausgibt

Haushalt Die Stadt Gmünd hält trotz Corona an Investitionen fest. Knapp 50 Millionen Euro sind für Digitalisierung, Schulsanierungen, Wohnbaugebiete oder Straßen- und Brückensanierungen vorgesehen. 11,9 Millionen Euro hält die Stadt vor fürs Gewerbegebiet Aspen, sollte dieses kommen. Erste Raten gibt’s fürs Kinderhaus Kunterbunt, das Feuerwehrhaus am Sebaldplatz und die Erweiterung des Gmünder Feldes. Die Strümpfelbachbrücke in Bettringen wird provisorisch saniert, der Bauhof soll in die Entwicklung des Stadtteils Hardt einbezogen werden. Fotos: Tom, Grafik: ca