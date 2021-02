Bettelsack-Narra zeigen Höhepunkte

Fastnacht Der Lauchheimer Verein stellt am Sonntag, 7. Februar, ein Video vom vergangenen Umzug online.

Lauchheim. Die Bettelsack-Narra Lauchheim veranstalten jedes Jahr den großen Faschingsumzug. „Die kleinste aber schönste Stadt des Ostalbkreises wird hierbei auf den Kopf gestellt“, schreiben die Narren in einer Pressemitteilung. Mit 3000 Hästrägern sei der Lauchheimer einer der größten, wenn nicht der Größte, Gaudiwurm im Ostalbkreis. Jährlich strömen weit über 10 000 Zuschauer nach Lauchhei, um das Spektakel zu sehen. „Um die Wartezeit zum nächsten Faschingsumzug, welcher am 20. Februar 2022 wäre, zu verkürzen, haben wir einen kleinen Rückblick zum letztjährigen Umzug erstellt“, teilen die Narren mit. Das Video wird am kommenden Sonntag, 7. Februar, ab 13.31 Uhr auf der Homepage www.bettelsacknarra.de eingestellt. Der Verein Bettelsack-Narra Lauchheim, gegründet 1982, hat 350 Mitglieder.

Video auf der Homepage www.bettelsacknarra.de