Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

8 Uhr: Die Polizei sucht in Durlangen nach Zeugen, die Hinweise zum Vandalismus am Sportplatz geben können. Ein Fußballtor, Sitzbänke und einen Zaun wurden mutwillig beschädigt.

7.20 Uhr: Die Begeisterung für den amerikanischen Super Bowl schwappt immer mehr zu uns rüber. Damit Sie trotzdem mitreden können, hier das Wichtigste: Die Tampa Bay Buccaneers gewinnen zum zweiten Mal den Super Bowl – diesmal sogar im eigenen Stadion. Quaterback Tom Brady (43) ist der strahlende Sieger.

7 Uhr: Bereits am Montag sind die ganz milden Temperaturen kein Thema mehr. Die Spitzenwerte liegen bei 2 bis 5 Grad. "Eigentlich sitze ich beim Erstellen der Wetterberichte äußerst selten sprachlos vor dem Rechner – am späten Samstagabend war es beim Durchklicken der Wetterkarten aber so weit", schreibt Wetterblogger Tim Abramowski in seinem Wetterbericht. Was ihn so sprachlos gemacht hat, können Sie im Artikel nachlesen.

6.40 Uhr: Österreich hat seine Corona-Einschränkungen gelockert. Schulen, Museen und Geschäfte dürfen wieder öffnen. Besucher und Kunden müssen aber medizinische Masken tragen. Für Besuche bei Friseuren muss zusätzlich ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Gleichzeitig will Österreich die Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern verschärfen. Damit soll verhindert werden, dass sich das Virus durch Reisen weiterverbreitet, das berichtet der SWR am Sonntag.

6.20 Uhr: Werfen wir einen Blick auf die aktuellen Coronazahlen: Am Sonntag wurden 362 (-30) aktive Fälle im Ostalbkreis gemeldet. Außerdem gab es innerhalb von zwei Tagen 15 weitere Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 55. Der Stand der Intensivbetten und die Impfzahlen - die Entwicklung im Ostalbkreis und in Baden-Württemberg in interaktiven Diagrammen zum Nachgucken.

6.10 Uhr. Während Baden-Württemberg ein für die Jahreszeit viel zu mildes Wochenende erlebt hat, kämpfen weite Teile Nord- und Mitteldeutschlands mit einem massiven Wintereinbruch. Dieser wird nun in den kommenden Tagen bei uns erwartet. Aktuell meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Ostalbkreis amtliche Warnungen vor Glätte und Frost.

6.05 Uhr: Auch die Bahn meldet an diesem Morgen für die kommende Stunde keine Verspätungen oder Ausfälle.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind aktuell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen