Schwerer Stahlkamin abgebaut

Bauarbeiten Eigentlich ist er schon lange nicht mehr in Betrieb: der mächtige Stahlkamin, der früher an die Heizungsanlage im SchwäPo-Gebäude der SDZ. Druck und Medien in der Bahnhofstraße angeschlossen war. Denn die SchwäPo wird schon seit geraumer Zeit mit Fernwärme versorgt. An diesem Montag wurde der Kamin jetzt abgebaut, wozu ein schwerer Kranwagen – ein sogenannter Hubsteiger – im Einsatz war. Foto: BT