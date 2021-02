Sternsinger sammeln 4140 Euro

Tradition Wegen der Pandemie konnten in diesem Jahr die Sternsinger nicht wie gewohnt von Haus zu Haus ziehen und den Segenswunsch C+M+B+2021 bringen. Auch keine Aktionen auf öffentlichen oder kirchlichen Plätzen waren möglich. Deshalb wurde in der Waldhäuser Kirchengemeinde St. Nikolaus im Gottesdienst stellvertretend für eine große Anzahl an einsatzbereiten Sternsingern mit Begleitpersonen eine kleine Gruppe gesegnet und symbolisch ausgesandt. Dank der Spenden konnte Pfarrer Pius Nnunda in Uganda auch in diesem Jahr mit 4140 Euro Spenden unterstützt werden. Foto: Timo Klöpfer