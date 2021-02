„Tsching“ und Kultur & Wein sind abgesagt

Essingen. Die Kulturinitiative Schloss-Scheune Essingen muss wegen Corona die Veranstaltungen mit „Tsching“ am Samstag, 27. Februar, sowie „Kultur & Wein“ am Samstag, 27. März, absagen. Bereits erworbene Tickets können bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, bei denen die Tickets gekauft wurden. Internet-Tickets für „Tsching“ werden über Reservix erstattet. Sollte dies nicht möglich sein, bitte eine kurze E-Mail an info@kultur-im-park.info schicken.

Da die Kulturinitiative in diesen schwierigen Zeiten Künstler unterstützen will, wird das Konzert von „Tsching“ aufgezeichnet. Mitglieder der Kulturinitiative Schloss-Scheune erhalten exklusiv Online-Zugriff auf das Video.