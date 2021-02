Am Donnerstag scheint häufiger die Sonne

Nach einer bitterkalten Nacht, es wird die bislang Kälteste des gesamten Winters, wechseln sich am Donnerstag Sonne und teils dichte Wolken ab. Die Spitzenwerte liegen bei -7 bis -4 Grad. -7 Grad gibts in Neresheim, -6 in Bopfingen, -5 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die -4 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es meist klar oder nur locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei eisigen -12 bis -16 Grad. Am Freitag, Samstag und Sonntag scheint abseits des Hochnebels häufig die Sonne. Die Werte pendeln sich grob bei -6 bis -3 Grad ein. In den Nächten bleibt es weiterhin eisig kalt.