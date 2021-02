Der OB im Konfetti-Kanonenfeuer des Rathaussturms - Alles nur getrÃ¤umt

Weiberfasnacht Für einen Tag den Lockdown vergessen, gemeinsam mit den NZU-Konfetti-Kanonieren auf das Rathausvolk zielen und zum letzten Mal Thilo Rentschler als OB absetzten. Schön wär’s. Aber alles nur geträumt. Doch im Geiste sind wir heute närrisch, lassen’s krachen, daheim. Allein. Coronakonform. Und erbauen uns an den schönen und bunten Erinnerungen der legendären Rathausstürme mit AFZ, Meckergoißen, Bärenfanger, einem OB in Handschellen und einem Büttel in der Bütt. Meck, meck! Ahoi! Archivfotos: opo/Grafik: ca