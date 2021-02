Brand in Mehrfamilienhaus

Ellwangen. In einem Mehrfamilienhaus im dritten Obergeschoss in der Badgasse in Ellwangen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Derzeit sind Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Alle Personen wurden aus dem Gebäude gebracht. Verletzt wurde laut Angaben der Polizei niemand.