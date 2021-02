Obersontheim: Auto und Garage in Brand

Obersontheim. Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr ist ein VW in einer Garage im Höhäcker in Brand geraten. Das Feuer breitete sich laut Angaben der Polizei auf die Garage aus, sodass diese ausbrannte und richtete ebenfalls Schaden am angrenzenden Einfamilienhaus an. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 70 000 Euro.

Der Brand konnte durch die Feuerwehren aus Bühlerzell, Bühlertann, Obersontheim und Schwäbisch Hall, welche mit zwölf Fahrzeugen und 70 Personen im Einsatz waren, gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wird bei der Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen. Durch die Flammen wurden keine Personen verletzt.