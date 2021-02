Närrische Stadtführung durch Ellwangen

Ellwangen. Am Gumpendonnerstag führt Anton Heilmann digital durch die Gassen und Straßen von Ellwangen. In diesem Jahr geht Anton Heilmann viral, weil keine Kneipe und keine Fastnachtsumzüge stattfinden können. In seinem Video geht er an die Orte in Ellwangen, an denen an Fasching sonst immer "der Bär gesteppt" hat. Die Tour beginnt am Stadtcafé Höll. Von der Pfarrgasse geht er dann zum Goldenen Hirsch bis er dann schließlich am Ende seiner Tour am Marktplatz ankommt.