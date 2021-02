Pizzabäcker „Gino“ ist tot

Heubach. Vor gut 50 Jahren kam die Familie Bruni Clementelli von Italien nach Deutschland. Die Bruni Clementellis eröffneten in Schwäbisch Gmünd ihre erste Gaststätte, die „Pizzeria Harmonie“. Es folgten in Gmünd das „Torstüble“, die „Pizzeria Napoli“, das Restaurant „Da Bruni“ und die „Kanne“. 1981 eröffnete Gino mit seinem Bruder Pino die Pizzeria im Hochhaus in der Karlsbader Straße 4 in Heubach. Dort war Gino von da an Tag und Nacht zu finden, immer freundlich, immer gut gelaunt. Vor einer Woche ist er im Alter von 68 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Die Heubacher Pizzeria führt Pino Bruni Clementelli mit seinen Angestellten weiter. Nur Gino wird fehlen.