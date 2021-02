Albuchhexen kommen wieder!

Bartholomä. Seit über 40 Jahren ist es Tradition, dass die Albuchhexen an Fasching das Bartholomäer Rathaus stürmen und die Macht an sich nehmen. In diesem Jahr ist es ein wenig anders. Das hatten die Albuchhexen schon schriftlich am Rathaus verkündet und ihrem Schultes darin närrisch gedroht: „Wir kommen wieder!“

Bürgermeister Thomas Kuhn schreibt deshalb an seine Albuchhexen, an die Guggavereine der Bärenbergschiddler und der Birkenschnalzer: „Wer hätte dies jemals gedacht: Ihr Hexen bleibt nun ohne Macht! Der tolle Sturm fällt diesmal aus. und ihr sitzt traurig nun zuhaus. Was mir ist nie gelungen, ein winziges Virus hat euch bezwungen. Doch wer jetzt denkt – der Schultes lacht (behält doch seine Macht) – hat völlig ‘quergedacht’. So wie ich die Dinge seh’, tut’s zu Fasching schon ein bisschen weh. Dieses Jahr kann’s das nicht geben, die Fastnacht wie seither zu erleben. So bitt’ ich euch, nicht zu verdrießen, sie dieses Jahr fest im Herzen einzuschließen. Die große Hoffnung bleibt bestehen: Uns beim nächsten Rathaussturm wiederzusehen. Nicht abgesetzt – ich hab’ zu tun, es grüßt herzlich, euer Schultes Thomas Kuhn“.