Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Unfall in Neresheim

Neresheim. Am Freitagnachmittag kurz nach 14 Uhr verursachte ein 29-jähriger Seat-Fahrer einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei Leichtverletzten. Wie die Polizei berichtet, fuhr er aufgrund Unachtsamkeit in der Ortsdurchfahrt Elchingen einem vorausfahrenden Golf einer 27-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Golf weiter auf den Mercedes eines 28-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall wurden zwei Insassen des Mercedes leicht verletzt. Zwei weitere unfallbeteiligte Kinder wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.