Auto gegen Brückengeländer geschleudert

Aalen. An der Kreuzung Industriestraße / Kochertalstraße kam es in Aalen am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, teilt die Polizei mit. Ein 27-jähriger Autofahrer missachtete laut Polizeiangaben die Vorfahrt eines 70-Jährigen, der durch den Aufprall mit seinem Auto gegen ein dortiges Brückengeländer geschleudert wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.