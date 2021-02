Berliner für Aalener

Aalen. „Meck, meck – ahoi!“ schallte es am Samstag über den Wochenmarkt. Wie viele Fasnachtszünfte und fasnachtliebende Vereine muss auch die Aalener Fasnachtszunft zum Sauren Meckereck (AFZ) coronabedingt in diesem Jahr auf Einnahmen aus Fasnachtsveranstaltungen verzichten. Tatkräftige Unterstützung kommt deshalb von der Bäckerei Walter, der Aalener Löwenbrauerei und der Firma Wiedemann Weine Unterkochen: So verkauften die Fasnachter am Samstagmorgen an einem Stand auf dem Wochenmarkt herrlich duftende, frisch gebackene Berliner aus der Bäckerei Walter, dazu „Fasnachtspakete“ mit Bier der Aalener Löwenbräu, Piccolos von „Wiedemann Weine“ und Luftschlangen. Des Weiteren wurde „Fasnachts-Sekt“ in Flaschen zum Kauf angeboten.

Die Hälfte der Einnahmen kommt der AFZ zugute.