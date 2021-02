56 Verse, 7 Karikaturen

Ellwangen. Hier eine Auswahl der aktuellen Versliste:



Wir vor 170 Jahren

Wohl schon Virologen waren,

Denn bei uns , dem Femgericht,

Herrscht seit jeher Maskenpflicht.



Fahrradhelme, sagt man, nützen

Was, um das Gehirn zu schützen.

Winfried Mack erkennt sehr fix:

„Brauch ich nicht, das nützt mir nix.“



Als sich fragte Stella Herden

„Wer könnte mein Vize werden,

Der mit mir die Erbsen zählt?“

Hat man Mommer-Denk gewählt.



Volker Grab, der ist ein wahrer

Grüner, denn als Fahrradfahrer

Fährt er stets, trotz allem Spott,

Nachhaltig ein Rad aus Schrott.



Einen Fressstand durfte keiner

Öffnen, bis auf Schenken Rainer.

Denn man steckt sich ja nur an,

Wo man Menschen treffen kann.



Asma baumelt an der Gaube,

retten will er eine Taube.

Die erwartet ihn dort schon,

Lächelt, kackt und fliegt davon.



Wandelt die auf Stausee‘s Wegen

In der Toga wer entgegen,

Ist‘s nicht Cicero im Schlaf,

Sondern nur der Lehrer Schaaf.

Für ein Autogramm stand lange

Bei Mireille Mathieu er Schlange.

Konne Schill war wohl nicht klar,

Dass es nur ein Double war.



Wer sich wieder mal empören,

Wer Obszönitäten hören

Und sich dabei ekeln will,

Setzt sich neben Doktor Grill.



Knapp zehn Meter misst die Strecke

Bis zum Ziel gleich um die Ecke.

Weit genug, denkt Gabi Haas,

Steigt ins Auto und gibt Gas.



Digital man nur gastierte,

Virtuell sich amüsierte,

Analog bei Bembes Fest

Ist dann nur der Rausch gewest.



Als der Zoll den Bautrupp fragte,

Ob sie, wie es Wetzstein sagte,

Jürgens Brüder seien, da

Meinten die auf Polnisch: „Ja“.



„Weg gesperrt für Waldarbeiten!“

Lauten Elsers Halbwahrheiten,

Denn dort sägt kein Holzfälltrupp,

Sondern tanzt sein Lions-Klub.



Kersten prahlt mit „edlem Vino“

Laut vor Frick im Autokino.

Hans-Jörg, während Borst noch lallt,

Mit Champagnerkorken knallt.



Statt zu leugnen, zweifeln, schimpfen,

Lasst euch gegen Schwermut impfen“

Ganz immun wird man schon Dank

Einer Dosis Schnitzelbank.