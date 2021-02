Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.08 Uhr: Ab heute gilt die neue Corona-Verordnung. Das Wichtigste gibt's im Artikel zum Nachlesen.

6.06 Uhr: Die Bahn meldet einen Ausfall um 7.03 Uhr: Der IRE50 von Aalen Richtung Ulm fällt aufgrund einer Störung aus. Nächste Reisemöglichkeit nach Ulm Hbf ist HzL RE57 (Abfahrt in Aalen Hbf um 07:34 Uhr auf Gleis 5).

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Autofahrer. Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Rosenmontag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen