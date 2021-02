Frostige Zeiten am Kocherursprung

Natur Spektakulär sieht es aktuell rund um den Kocherursprung in Unterkochen aus. SchwäPo-Fotograf Oliver Giers stiefelte mit seiner Kamera los und machte diese schönen Fotos. Wer das eisige Spektakel selbst bewundern will, muss schnell sein. Laut Wetterbericht soll in den kommenden Tagen Schluss mit frostigen Temperaturen sein. Ein Ausflug zum Kocherursprung in Unterkochen lässt sich übrigens mit einem Besuch der Kocherburgruine verbinden. Ein Video vom Kocherursprung gibt’s unter www.schwaepo.de/kocher1602.