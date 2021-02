Frontalzusammenstoß auf der B290 Höhe Schwabsberg

Rainau. Wie die Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst am Montag gegen 19.21 Uhr meldet, hat sich auf der Bundesstraße 290 Crailsheim - Aalen zwischen Ausfahrt Schwabsberg und Ausfahrt Goldshöfe in beiden Richtungen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie ein Polizeisprecher meldet, ist nach ersten Kenntnissen eine Person schwer verletzt worden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst ist auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Fahrbahn ist in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. mbu

Wie der Deutsche Wetterdienst meldet, muss im gesamten Kreisgebiet mit spiegelglatten Straßen gerechnet werden.