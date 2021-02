Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.40 Uhr: Zwischen Winnenden und Allmersbach im Tal wird seit Montag nach einem Pferd und der möglicherweise vermissten Reiterin gesucht. Wegen eines Hinweises war die Polizei seit dem Nachmittag mit dem Polizeihubschrauber und mehreren Streifen bislang erfolglos auf der Suche nach Tier und Besitzer.

6.20 Uhr: Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am gestrigen Abend in Schwabsberg. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Grund war überhöhte Geschwindigkeit auf einer glatten Fahrbahn.

6.10 Uhr: Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf hegt Zweifel an der jüngsten Bund-Länder-Vereinbarung, weitere Öffnungsschritte in der Pandemie grundsätzlich vom Inzidenzwert 35 abhängig zu machen. Bis dahin war der Wert von 50 Neuninfektionen je 100 000 Einwohner als Ziel ausgegeben worden, nun gelten 35 Neuinfektionen als ausschlaggebend. "Einen Automatismus, dass man künftig alles an der Zahl 35 misst, kann es aus meiner Sicht nicht geben. Das Landeskabinett muss entscheiden, ob eine Fortführung der Maßnahmen, die bis zum Wert 50 gelten sollten, verhältnismäßig wäre", sagte Wolf.

6.07 Uhr: Eine Verspätung meldet die Bahn: DER IC2061 von Aalen nach Nürnberg (geplante Abfahrt 6.59 Uhr) hat eine Verspätung von über einer Stunde. Grund sei laut Bahn die verspätete Bereitstellung des Zuges.

6.05 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es zur Stunde ruhig. Allerdings warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glatteis aufgrund von gefrierendem Regen oder Sprühregen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.