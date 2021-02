Wasserrohrbruch in Gebäude - 200.000 Euro Schaden

Schwäbisch Gmünd. Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Dienstag gegen 11.45 Uhr gekommen. In einem Gebäude in der Kapuzinerstraße kam es laut Polizei zu einem Wasserrohrbruch. Das Wasser strömte aus dem zweiten Stockwerk bis ins Erdgeschoss und verursachte dabei Sachschaden am Gebäude der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200 000 Euro beläuft. Die Feuerwehr war mit fünf Personen im Einsatz und konnte das Wasser abpumpen. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.