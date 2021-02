Am Mittwoch zeigt sich ab und zu die Sonne

Am Mittwoch wechseln sich auf der Ostalb viele Wolken und etwas Sonne ab. Ganz vereinzelt kann es auch mal kurz regnen – die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber relativ gering. Die Spitzenwerte erreichen maximal 7 bis 10 Grad. 7 Grad gibts in Neresheim, 8 in Bopfingen, 9 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 10 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis 0 Grad. Bis Samstag ändert sich wettertechnisch nicht viel. Es dominieren weiterhin die Wolken – ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt um 10 Grad. Am Sonntag wird es nach derzeitigem Stand der Wettermodelle deutlich freundlicher, dazu sind bis zu 15 Grad möglich.