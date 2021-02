Großeinsatz bei Brand in Ellwanger Doppelhaushälfte

Ellwangen. Um 20.06 Uhr am Dienstagabend geht bei der Feuerwehr-Leitstelle Ellwangen der Alarm ein: Wohnungsbrand in der Abt-Kuno-Straße. Nur Minuten später treffen acht Feuerwehrfahrzeuge – darunter die Drehleiter – mit 27 Mann Besatzung am Brandort ein. Die Wohnung im Erdgeschoss steht unter Vollbrand.

Unter Atemschutz rücken die Feuerwehrmänner dem Brand zu Leibe, verschaffen sich auch über den Balkon im Obergeschoss Zutritt zur Wohnung. Dann die schnelle Entwarnung: „Feuer schwarz“, der Brand ist gelöscht, keine Personen sind zu Schaden gekommen.

Bewohner kann noch rechtzeitig vor den Flammen retten

Der einzige Bewohner der Wohnung konnte sich selbst ins Freie retten. Polizei, Rettungswagen und Notarzt sind vor Ort, kümmern sich um den Mann.

Auch Bürgermeister Volker Grab ist schnell hinzugeeilt, organisiert eine Notunterkunft als Übernachtungsstelle für den Mann, der sichtlich geschockt, aber ansonsten unverletzt ist. „Wir hatten das Feuer schnell unter Kontrolle“, zieht Stadtbrandmeister Wolfgang Hörmann ein erstes positives Fazit. Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe werden Folgen.