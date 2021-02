Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: Zeit für den Blick aufs heutige Wetter: Es wechseln sich auf der Ostalb viele Wolken und etwas Sonne ab. Ganz vereinzelt kann es auch mal kurz regnen. Die Spitzenwerte erreichen maximal 7 bis 10 Grad. Die Einzelheiten hat Tim Abramowski wie immer im Wettervideo zusammengefasst.

6.40 Uhr: Die Luftqualität in baden-württembergischen Städten wird immer besser. Das ergeben jüngste Auswertungen des Umweltbundesamts (UBA). So wurden 2020 aller Wahrscheinlichkeit nach lediglich in Stuttgart und Ludwigsburg Stickoxid-Grenzwerte gerissen. Zum Vergleich: 2017 wurde der Grenzwert im Südwesten noch in 17 Kommunen überschritten. Endgültige Zahlen liegen voraussichtlich im Mai vor.

6.17Uhr: Einsatz am Dienstagabend für die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen in der Abt-Kuno-Straße. Es gab einen Brand in einer Doppelhaushälfte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

6.08 Uhr: Kostenlose Corona-Schnelltests sollen ab dem 1. März für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag in Berlin an. Die Schnelltests seien mittlerweile ausreichend am Markt verfügbar, um sie allen anbieten zu können, meldet der SWR.

6.05 Uhr: Anders sieht es auf den Schienen aus: Die Züge der Rems- und Brenzbahn rollen in der nächsten Stunde pünktlich ab.

6.03 Uhr: Achtung Autofahrer - auf der B19 zwischen Dreieck Aalen/B29 und Aalen-Zentrum besteht Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Die Polizei ist vor Ort. Update: Die Straße ist wieder frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen