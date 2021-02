Drei Große Kreisstädte in der Region, die mehr oder weniger gleichzeitig eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister suchen: Das könnte bedeuten, dass das Bewerberfeld in Aalen dünner ausfällt als bei der Wahl vor acht Jahren. Was schlecht für die Wählerinnen und Wähler ist, wäre ein Vorteil für mögliche Kandidatinnen und Kandidaten. Außerdem wird in der Region so schnell wohl kein OB-Posten mehr frei werden. Für jeden, der es sich überlegt, heißt es also: Jetzt oder nie!