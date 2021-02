Einbruch in Firmengebäude

Westhausen. In der Zeit von Dienstag 18 Uhr bis Mittwoch 6 Uhr ist ein bislang unbekannter Einbrecher in Firmenräume in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Dazu wurde von dem mutßamlichen Dieb ein Teil eines Kunststoffgaragentors zum Schmelzen gebracht und anschließend durch das entstandene Loch die Werkstatt betreten. In den Räumlichkeiten wurde dann eine Bürotür aufgedrückt und eine Glastür eingeschlagen. Aus einem Schreibtisch wurde eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro gestohlen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer (07363) 919040 entgegen.