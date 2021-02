Wegen gesundheitlicher Probleme Unfall verursacht

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen sowie der Schutzplanke beläuft sich auf ca. 12000 Euro.

Oberkochen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme fuhr ein 74-jähriger VW-Lenker am Mittwoch, gegen 14 Uhr, beim links abbiegen von der Aalener Straße auf die Mühlstraße in einer Rechtskurve frontal gegen einen geparkten Pkw Hyundai, welcher durch den Aufprall gegen die Schutzplanke des Kocherufers geschoben wurde. Die Feuerwehr Oberkochen war mit 18 Mann im Einsatz, da der Zugang zur Fahrertüre blockiert war. Der Fahrzeuglenker wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen sowie der Schutzplanke beläuft sich auf ca. 12 000 Euro.