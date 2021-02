Soroptimistinnen spenden

Benefiz Vesperkirche zum Mitnehmen – heißt das Motto Corona wegen in diesem Jahr. Vesperkirche einmal anders. Um so mehr war es Soroptimist International Club Aalen/Ostwürttemberg ein wichtiges Anliegen, auch dieses Jahr die Wasseralfinger Vesperkirche zu unterstützen. Die Spende wurde von Soroptimistinnen an Pfarrer Quast und an das Team der Vesperkirche übergeben. Die aktuelle Präsidentin Andrea Stockhammer (2. v. l.) bedankte sich bei den Verantwortlichen der Vesperkirche und hob das besondere Engagement in dieser schwierigen Zeit hervor. Foto: privat