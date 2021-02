Matthias Layer verlängert seinen Vertrag bis zum Juni 2022

VfR-Torwart und Eigengewächs Matthias Layer hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Seit Januar 2013 spielt der 22-jährige gebürtige Schorndorfer beim VfR. ,,Mit Matthias Layer hat heute ein absolut dem Verein und der Mannschaft gegenüber loyaler Spieler seinen Vertrag verlängert. Wir wissen, wie schwierig es im Schatten der Torwartlegende Bernhardt sein muss, ruhig zu bleiben und auf seine Chance zu warten. Trotzdem haut sich Matze in jedem Training zu hundert Prozent rein und viele in der Mannschaft können sich von seiner professionellen Einstellung eine Scheibe abschneiden. Wir sind froh, ihn für ein weiteres Jahr in unseren Reihen zu haben’’, sagt VfR Aalens Präsidiumsmitglied Michael Weißkopf zu der Vetragsverlängerung.