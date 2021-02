Von Essingen nach Essingen

Gelernt hat Volker Nufer sein Handwerk im Essinger „Ritter“. Danach arbeitete er eine Zeit lang im Roten Ochsen in Aalen. Er kochte für Bundeswehroffiziere und arbeitete zehn Jahre lang als Küchenchef in der Schweiz. Seit Mai 2017 betreibt er das TSV-Vereinsheim in Essingen gemeinsam mit Frau Yamonphorn Yammy Nufer. Im Restaurant gibt’s Platz für 60 Personen. Zudem ist im Keller eine Kegelbahn.