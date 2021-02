Die Infos zur Messe auf einen Blick

Ab sofort können sich Schülerinnen und Schüler unter www.startit-messen.de Termine für Speed-Dates mit den Ausbildern reservieren. Das Speeddating bietet in einem 15-minütigen Einzelgespräch die Möglichkeit des Kennenlernens zwischen den Bewerberinnen und Bewerbern sowie den zukünftigen Chefs.

Die digitale „STARTit!“- Messe in Aalen ist am Freitag, 26. Februar, von 9 bis 18 Uhr unter www.startit-messen.de. Am Messetag gibt’s online ein Gewinnspiel.