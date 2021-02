Rohrwanglauf fällt aus

Da der 37. Aalener Rohrwanglauf im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfiel, wollten die Organisatoren (Triathlon- und Leichtathletikabteilung der Aalener Sportallianz) in diesem Jahr eigentlich zwei Rohrwangläufe ausrichten. Der erste Lauf war für Samstag, 27. März geplant. Doch aufgrund der aktuellen Lage sieht man sich bei den Organisatoren nun gezwungen, auch diesen abzusagen. „Der zweite Lauf soll aber, sofern es Corona zulässt, wie geplant am Samstag, 13. November stattfinden“, hofft Streckenorganisator Christian Weber.

In den vergangenen Jahren gingen bei dem beliebten Lauf im Aalener Rohrwang immer rund 400 Läuferinnen und Läufer an den Start. Dabei sorgten rund 50 ehrenamtliche Helfer für Sicherheit rund um die Strecke.